Zubiena, per la prima volta il consiglio comunale sarà in streaming

“Siamo felici di annunciare che, per la prima volta, il consiglio comunale di Zubiena sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube! Un passo concreto verso una maggiore trasparenza, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini”.

A comunicarlo, sui propri canali social, il sindaco Davide Basso. La prima seduta trasmessa sarà quella del 18 giugno, alle 18, in forma sperimentale. Se tutto andrà come previsto, lo streaming diventerà una modalità permanente per seguire i lavori del Consiglio. Il link sarà sempre reperibile anche sul sito ufficiale del comune di Zubiena, nella sezione dedicata al consiglio comunale.

“Vi invitiamo a seguirci numerosi – scrive il primo cittadino – Questa è un’occasione per essere più vicini alla vita amministrativa del nostro paese, anche da casa”.