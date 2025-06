Pralungo, la biblioteca apre le porte ai più piccoli tra letture animate e attività creative

A partire dal 11 giugno scorso, per tutto il mese assieme a quello di luglio, ogni mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, la Biblioteca Comunale di Pralungo si trasformerà in uno spazio tutto dedicato ai più piccoli. L'invito è rivolto ai bambini della Scuola Materna e Primaria per un pomeriggio ricco di: letture animate; giochi da tavolo e attività ludico-creative.

“Un’occasione speciale – spiega il sindaco Raffaella Molino - per imparare divertendosi, stimolare la fantasia e fare nuove amicizie in un ambiente accogliente e sicuro”.