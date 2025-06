Weekend da record per Marcello Ugazio: doppia vittoria sul Monte Rosa VIDEO

È stato un fine settimana straordinario quello appena trascorso per Marcello Ugazio, protagonista assoluto sul Monte Rosa. L’atleta ha infatti conquistato sabato la vittoria nella Monte Rosa SkySummit in coppia con Alex Rigo, per poi trionfare domenica nella Vertical stabilendo il nuovo record di gara.

Sabato, nella SkySummit, Marcello Ugazio e il suo compagno Alex Rigo hanno dominato la competizione, una gara di sola salita che si svolge su un percorso impegnativo e altamente tecnico: 17,5 km di sviluppo e 3.490 metri di dislivello positivo, con partenza da Alagna Valsesia (1192 m) e arrivo alla Capanna Margherita (4554 m), transitando per Bocchetta delle Pisse, Rifugio Gnifetti e Colle del Lys.

«Per questioni fisiche, a causa di un problema al piede, mi sono sempre dedicato soprattutto ai vertical — ha raccontato Ugazio — ma la gara di sabato mi ha dato grandi soddisfazioni. Mi sono trovato bene su una distanza più lunga, che si è rivelata adatta alle mie caratteristiche. Con Alex c'è stata una bellissima intesa, abbiamo dato il massimo ».

Nemmeno 24 ore dopo, Ugazio è tornato al via per il Monte Rosa Vertical, confermandosi ancora una volta in grande condizione. Sul tracciato di 5,32 km con 1.150 metri di dislivello positivo, Marcello ha imposto un ottimo ritmo fermando il cronometro a 44’55”, nuovo record della gara, migliorando il precedente primato che si aggirava intorno ai 46 minuti.

«Anche domenica mi sentivo bene, almeno fino a Pianalunga sapevo di avere ancora energia — ha spiegato dopo il traguardo — e ho dato tutto quello che avevo. Sono molto felice di questo risultato ».