Minienduro, la giovane biellese Leila ancora sul podio nelle tappe di campionato

È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni quello appena trascorso a Farimi, in provincia di Piacenza per il Campionato Italiano Minienduro, che sabato e domenica ha visto lo svolgimento della 3ª e 4ª tappa stagionale. L’evento, organizzato dal Moto Club Chieve in collaborazione con il promoter Offroad Pro Racing, ha messo alla prova i giovani piloti su un tracciato particolarmente impegnativo.

Le due giornate di gara si sono svolte su un terreno asciutto, duro e ricco di pietre, con tanta polvere che ha reso ancora più difficile la guida. Come se non bastasse, le temperature superiori ai 30 gradi hanno aggiunto un ulteriore livello di difficoltà, mettendo a dura prova resistenza e concentrazione.

Nella categoria femminile 125, Leila ha conquistato due ottimi terzi posti, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, chiudendo in entrambe le occasioni al 65° posto assoluto. Le gare sono state caratterizzate da una competizione serrata, con distacchi minimi tra le atlete in testa: a imporsi nella prima giornata è stata Sofia Pilati del MC Ammotora, mentre domenica ha vinto Athena Magliolo del MC Fuoringiro Savona.

La classifica generale, dopo quattro tappe, è quanto mai aperta: comanda Pilati con 74 punti, seguita da Leila e Magliolo appaiate al secondo posto con 67 punti. Tutto si deciderà nell’ultima tappa del Campionato Italiano, in programma a Perugia il 19 e 20 luglio.

Prima, però, ci sarà spazio per un’altra sfida: il 5 e 6 luglio si correranno infatti la 5ª e 6ª prova dell’interregionale Trofeo Mario Ferrero a Vestone, in provincia di Brescia, un’altra occasione per Leila per affinare la preparazione in vista del gran finale tricolore.