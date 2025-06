Biella, successo per il Silent Concert a Città Studi FOTO

Grande successo per il Silent Concert che si è tenuto nei giorni scorsi nel Campus di Città Studi Biella. L'evento, organizzato dall'Associazione Mafalda VocidiDONNE ODV in collaborazione con Città Studi Biella, ha visto una partecipazione entusiasta di pubblico, trasformando il prato interno del campus in un vibrante e festoso palcoscenico a cielo aperto.

Il Silent Concert ha permesso a ogni spettatore di immergersi totalmente nella musica di Andrè Trabucco TAI attraverso l'uso di cuffie, l'atmosfera è stata tutt'altro che silenziosa in termini di energia e coinvolgimento. Il mix ipnotico di chitarra e percussioni di TAI, arricchito dal talento del fonico Ted Martin Consoli, ha creato un'esperienza sonora unica che ha incantato i presenti; in alternativa era possibile sentire una compilation di artiste femminili che hanno fatto la storia della musica degli anni ‘80-’90 con le loro canzoni di protesta, testimonianza e lotta alle discriminazioni. Il numeroso pubblico ha animato il giardino, trasformando lo spazio in un luogo di incontro e condivisione.

L'aria era pervasa da un'atmosfera gioiosa e conviviale, con persone che si muovevano a ritmo di musica, chiacchieravano e condividevano un momento speciale, dimostrando come la musica sia un potente veicolo di aggregazione. L'accoglienza, la consegna delle cuffie e l'apericena a seguire hanno contribuito a rendere l'evento un'occasione perfetta per socializzare e godere di una serata diversa dal solito. La combinazione della musica etnica e spirituale di TAI, la possibilità di scegliere tra il suo live looping e una playlist dedicata alle "regine della musica", e la cornice suggestiva del campus hanno reso il Silent Concert un appuntamento indimenticabile per chi ha partecipato.

La Presidente dall'Associazione Mafalda VocidiDONNE ODV Marina Deandrea sottolinea che il Silent Concert “Tropical Caffeè” rientra nelle attività del progetto dell’Associazione Mafalda VocidiDONNE ODV: “DONNE PER IL FUTURO: RISPETTO E LIBERTA’. Contribuire alla difesa dei diritti delle donne, per ribadire quelli acquisiti nel tempo e rivendicare quelli che spesso vengono messi in discussione per garantire a tutte le donne un futuro universalmente più giusto, inclusivo e sostenibile.” finanziato dalla Fondazione CRB col Bando CulturHub 2025. VocidiDONNE è un’Associazione culturale e poggia il proprio operato nel cercare di ampliare la cultura e creare momenti di informazione e comunicazione fruibili da tutte/i, in questo caso, con la forma divulgativa del caffè letterario, che nell’esperienza di anni, ha confermato la sua validità nel raccogliere pubblico ed essere stimolo di costruttivi confronti con realtà diverse e/o tematiche care all’Associazione.

A margine dell’evento, il Direttore Generale di Città Studi Biella, Giuseppe Distefano, ha espresso soddisfazione per il successo del Silent Concert, evidenziando la visione ampia e strategica dell’istituzione :"Città Studi ha una vocazione autentica nei confronti dei giovani, che va ben oltre la sola formazione. Crediamo nel valore della cultura come motore di crescita ed eventi come il Silent Concert sono occasioni preziose per aprire il campus alla città, trasformandolo in un vero polo culturale per il Territorio. Il nostro obiettivo è fare di Città Studi un punto di riferimento non solo per gli studenti, ma per l’intera cittadinanza: un luogo in cui cultura, arte e socialità possano incontrarsi e crescere insieme”.