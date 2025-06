La sera di domenica 15 giugno a Novara, un giovane non si è fermato all'alt della polizia, dando il via a un inseguimento nella zona di Sant’Agabio.

La fuga è terminata in via della Riotta, dove l’auto si è schiantata e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi. Le cause del fatto sono ancora da chiarire ma non si registrano feriti gravi.