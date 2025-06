Valdilana, ore 18.30 crollo di uno stabile FOTO e VIDEO

Un fragoroso boato ha profondamente scosso i residenti di frazione Cereie. Dalle prime ricostruzioni, la causa sarebbe da attribuire al crollo del tetto e di una parete di uno stabile per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato alle 18.30 di oggi, 16 giugno, a pochi chilometri da Ponzone, nel comune di Valdilana.

Oltre ai danni registrati alla copertura dell'immobile, sono precipitati al suolo diversi calcinacci, assi di legno, tegole e altro materiale. Sul posto sono intervenuti celermente i Vigili del Fuoco, con diversi mezzi, per la messa in sicurezza dell'area interessata, ora transennata e preclusa all'accesso. Inoltre, stando alle informazioni raccolte, sembra proprio che non siano rimaste ferite o coinvolte altre persone.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito, oltre ad un'ambulanza medica per l'assistenza ad un abitante del quartiere, rimasto visibilmente scosso per quanto successo. Ora, si cercherà di capire cosa possa aver provocato il crollo di parte dell'edificio.