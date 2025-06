Un corteo di moto e auto sulla superstrada per festeggiare Andrea ed Elena FOTO e VIDEO

Un corteo molto speciale, che ha lasciato il segno non solo tra gli invitati, ma anche tra gli automobilisti di passaggio è quello che si è formato in occasione delle nozze di Andrea ed Elena, lungo la superstrada, di auto e moto, trasformando il viaggio verso la festa in una vera e propria parata celebrativa.

Tra clacson festosi e motori rombanti, amici e parenti della coppia hanno deciso di celebrare l’unione in modo originale e rumoroso, accompagnando gli sposi lungo il tragitto in sella a moto scintillanti e a bordo di auto decorate. Una scelta che ha sorpreso anche i passanti.

Il corteo non ha creato disagi alla circolazione, ma ha sicuramente attirato l’attenzione, regalando un tocco di spettacolarità a una giornata già ricca di emozioni. Un matrimonio speciale, insomma, che ha saputo unire romanticismo e passione per i motori, rendendo ancora più memorabile il giorno del sì.

Elena ed Andrea, auguri anche dalla nostra redazione!