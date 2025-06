Gli amici non dimenticano, una raccolta fondi in ricordo di Happy: perse la vita nel torrente Cervo

Una raccolta fondi in ricordo di Happines Eiyegbenin. Gli amici che l'hanno conosciuto si raccolgono intorno a lui, a questa figura così dolce, disponibile e generosa che ha perso la vita in modo beffardo lungo il torrente Cervo la scorsa settimana. Durante la cerimonia funebre molti conoscenti, sia italiani che della comunità nigeriana, hanno chiesto di poter fare qualcosa per Happy.

“Era un sostegno per la sua famiglia che sta in Nigeria e che continuava ad alimentare con il suo lavoro, con la sua dedizione agli impegni presi su questo territorio che era oramai anche il suo – spiegano - Era diventato un uomo indipendente grazie al suo lavoro, un bravissimo allestitore di mostre, sempre attento soprattutto alle persone con il suo sorriso perenne e la sua disponibilità ad aiutare e rasserenare chi stava intorno a lui. Crediamo che Happy e la sua famiglia meritino ancora attenzione, ancora uno sforzo, un piacevole sforzo, per aiutare chi da molto lontano era comunque la sua famiglia e la sua priorità”.

“La madre Anna, i fratelli John, Eromosele, Emmanuel, la sorella Jenniffer hanno ancora bisogno della nostra attenzione della nostra dedizione e della nostra partecipazione – sottolineano - Ed è per questo motivo che gli amici hanno deciso di istituire una raccolta fondi in suo nome, in nome di tutti quelli che, per svariati motivi, soprattutto legati al diritto e all’uguaglianza in questo mondo sempre più misero di sentimenti veri, ha bisogno. Sarà la Comunità Biellese Aiuti Umanitari (CBAU) a raccogliere in modo costante come se fosse un’adozione a distanza, un aiuto in ricordo di Happy, ma soprattutto per la sua famiglia che aldilà della mancanza terribile dell’affetto contava su di lui per la propria sopravvivenza”.