Giochi della gioventù a Vigliano, Vazzoler: “A vincere l'amicizia e l'aggregazione”

Sotto uno splendido sole primaverile, il campo sportivo comunale di Vigliano Biellese, lo scorso 27 maggio, ha ospitato i giochi viglianesi della gioventù 2025: una tradizione riportata in vita dall’assessore allo Sport, Luca D’Andrea, nello scorso mandato e che è diventata, di anno in anno, un appuntamento tanto atteso quanto partecipato. Protagonisti, tutti gli allievi delle scuole primarie di Vigliano Biellese: 190 di Amosso e 135 di San Quirico: due plessi, ma nessuna contrapposizione fra di loro, perché a fronteggiarsi sono stati otto squadre, corrispondenti ad otto colori, in cui si sono mescolate le età, le classi e i plessi.

“Si è trattato di una scelta precisa – spiega D’Andrea - per fare sì che questo momento di gioco sia capace di diffondere un messaggio di inclusione, di aggregazione, di valorizzazione delle differenze. Obiettivo per tutti è quello di vivere una giornata divertente, all’insegna dei valori dello sport, in cui la competizione è tale solo se leale e improntata al rispetto dell’avversario. Ad accompagnare i ragazzi, i loro insegnanti; a seguire operativamente i gruppi e ad organizzare i giochi, sono stato supportato dalla Prof.ssa Giovanna Fantini della Scuola secondaria Dante Alighieri e da 24 valenti suoi allievi, arruolati come aiutanti volontari e punti di riferimento per i loro compagni più giovani”.

I giochi hanno occupato l’intera mattinata: l’intero ventaglio delle discipline di avviamento all’atletica è stato messo in campo, anche grazie all’aiuto dei volontari delle ASD Biella Next e Atletica Biella: un team consolidato che durante tutto l’anno scolastico ha condotto i progetti sportivi in entrambi i plessi di scuola primaria.A tutti i partecipanti è stato donato un colorato zainetto per l’attività sportiva. Al termine, la squadra dei verdi è risultata la vincente. “In realtà – conclude il sindaco Cristina Vazzoler – a vincere è stata l’amicizia e la voglia di stare insieme festeggiando la fine di questo anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questi giochi, davvero molto partecipati e svolti in modo tanto organizzato quanto festoso”.