Fondo Edo Tempia, “Io cammino” e palestra: un bel gesto dalla cena di fine stagione

La gioia di stare insieme per tutto l’anno si è trasformata in generosità alla cena di fine stagione dei gruppi “Io cammino” e di ginnastica del Fondo Edo Tempia.

Le due iniziative fanno parte dei programmi di prevenzione attraverso l’attività fisica dell’associazione punto di riferimento da più di quarant’anni per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro. Le partecipanti hanno deciso di chiudere il ciclo 2024/25 con un appuntamento conviviale, ospitato nei saloni della Pro Loco di Sandigliano.

L’adesione è stata superiore alle aspettative e hanno coinvolto non solo le persone che hanno frequentato gli appuntamenti settimanali con le passeggiate guidate e quelli in palestra: si sono seduti a tavola in 108. E dalla loro presenza è nata ancora la solidarietà: i proventi della serata, 1.350 euro, sono stati consegnati nelle mani di Anna Rivetti, la consigliera del Fondo Edo Tempia delegata alle attività sportive. Saranno prezioso sostegno alle attività dell’associazione.

«Porgiamo il nostro ringraziamento» è il messaggio delle organizzatrici «alle volontarie che si sono impegnate in cucina e nel servizio ai tavoli. La nostra gratitudine per l’ospitalità va anche alla Pro loco di Sandigliano nella figura del presidente Giovanni Ferrarotti».

Per partecipare agli incontri in palestra e alle uscite sul territorio biellese di “Io cammino” si possono chiedere informazioni alla segreteria del Fondo Edo Tempia allo 015.351830 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.