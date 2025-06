CNA Biella, Andrea Valentini è il nuovo presidente: le interviste FOTO e VIDEO

In casa CNA Biella, il rinnovo quadriennale degli organismi e delle cariche è un momento intimo, privato, che però sa, ad un certo punto, cambiare completamente pelle e trasformarsi in evento pubblico, festa, incontro con la comunità, quella stessa comunità di cui l'associazione è diretta emanazione, dal momento che, per statuto, rappresenta la componente micro e piccolo imprenditoriale del nostro territorio. In una parola, gli artigiani biellesi.

Un momento per far conoscere da vicino il sistema CNA, in tutte le sue componenti, dai volti più noti a chi, quotidianamente, lavora dietro le quinte, nel backstage, per così dire. Sabato 14 giugno scorso, nella sala conferenze di N.O.V.A. Civitas, in via Serralunga 41, si è svolta l'Assemblea elettiva generale di CNA Biella. Un appuntamento che potremmo definire “modulare”, poiché suddiviso in due tempi, una parte “privata”, e una “pubblica”. La prima, tecnica e formale, era riservata alla vera e propria Assemblea elettiva generale, quindi agli associati presenti in sala, che hanno scelto Andrea Valentini (Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Piemonte e Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA) come loro nuovo timoniere.

Dopo otto anni, corrispondenti a due mandati consecutivi, Gionata Pirali ha ceduto il testimone al suo successore. Tanta emozione ma anche felicità e orgoglio per il lavoro svolto dal Past President e dalla sua squadra. L'elezione all'unanimità di Valentini, a ben vedere, s'inserisce perfettamente nell'alveo della continuità. Nessuno strappo, né fughe in avanti, anzi, un nuovo cammino che inizia sotto i buoni auspici con l'obiettivo di migliorare ancora, alzando l'asticella. La Direttrice di CNA Biella, Valentina Gusella, ha aperto i lavori ringraziando i presenti, in particolar modo Marco Vicentini, Vice Presidente CNA, Giovanni Genovesio, Presidente CNA Piemonte e Delio Zanzottera, Segretario Regionale CNA Piemonte, sottolineando che la loro presenza in sala non era per nulla scontata. Subito dopo ha ceduto il microfono proprio al Segretario Regionale.

«Oggi viviamo un momento aggregativo fondamentale per la nostra associazione. Vorrei iniziare con un ringraziamento sincero e personale a Gionata Pirali, presidente uscente. In questi quattro anni hai guidato CNA Biella con passione e determinazione. Non sono stati anni semplici, abbiamo attraversato tempeste economiche, incertezze globali, un mondo produttivo che cambiava a velocità vertiginosa. Hai portato idee e contributi per il nostro tessuto produttivo. L'altro ringraziamento va ad Andrea Valentini, il mio Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori. Con Andrea abbiamo avuto in questi quattro anni un rapporto sincero. Sono certo che continuerai questo percorso con la stessa dedizione, concretezza e con il tuo stile, che sa coniugare ascolto, competenza e propositività». Quindi un appello alla responsabilità, «perché non basta celebrare un passaggio di consegne, occorre guardare avanti, con ambizione e lucidità. Dobbiamo crescere, e dobbiamo farlo in fretta. Dobbiamo mettere a terra i progetti, tradurre le idee in azioni concrete, in risposte visibili per le imprese. Dobbiamo aumentare il tesseramento, non come obiettivo sterile, ma come esito naturale di un'associazione che sa parlare il linguaggio degli imprenditori, che sa essere utile, che sa essere vicina. E, lasciatemelo dire, oggi più che mai dobbiamo essere ambiziosi», ha concluso Segretario Regionale.

Palco e microfono sono poi passati a Gionata Pirali, il Presidente del 50° anniversario di CNA Biella e del Premio Bimbo Faber: «Oggi, con emozione, mi rivolgo a voi, al termine di un percorso che ha segnato profondamente la mia vita professionale e personale. Otto anni fa abbiamo intrapreso insieme un viaggio fatto di sfide, cambiamenti e di grandi soddisfazioni. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma li abbiamo superati grazie alla capacità di ascoltarci e sostenerci a vicenda, e alla passione che ciascuno di voi mette nel proprio lavoro. Il titolo di questa Assemblea, “Una visione futura”, non è solo uno slogan: è la sintesi perfetta del nostro spirito. Guardare avanti significa saper cogliere il cambiamento, essere pronti a reinventarsi e a credere che il meglio debba ancora venire. In questi anni abbiamo costruito insieme basi solide, ma soprattutto abbiamo imparato che il futuro non si attende, si costruisce passo dopo passo, con coraggio, dedizione e fiducia reciproca». Al termine del suo intervento, il Presidente Pirali ha voluto accanto a sé, chiamandoli sul palco, tutti i componenti della sua Direzione, per ringraziarli della collaborazione e del costante supporto.

A quel punto, la Direttrice Valentina Gusella, ha comunicato che la Commissione verifica poteri (composta da Mauro Barzan, Valeria Florio e Alberto Antonello) «ha verificato la presenza di un numero adeguato di delegati aventi diritto al voto, e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita». Subito dopo, come da protocollo, la Direttrice ha illustrato il documento di indirizzo per il prossimo quadriennio, che ha una parola d'ordine precisa: «Sostenibilità, sociale ed economica», ha puntualizzato Gusella. Edmondo Grosso, Presidente della Commissione Elettorale (composta anche da Gionata Pirali e da Gabriele Cerruti But) ha spiegato alla platea tempi e modalità delle consultazioni che hanno portato all'individuazione di Andrea Valentini come nuovo candidato alla Presidenza. Le successive votazioni hanno quindi eletto la nuova Assemblea, la nuova Direzione (Luca Antonello, Cristina Argnetero, Gianluca Bilato, Roberto Botosso, Cristina Carlevaro, Alessandra Eusebio, Marina Francese, Alessandro Gamba, Edmondo Grosso, Alessio Guarnieri, Samuel Mander, Davide Marcello, Erik Alessandro Martinez, Filippo Miotto, Claudia Papero, Gionata Pirali, Claudio Capellaro Siletti, Andrea Valentini), la nuova Presidenza (Cristina Argentero, Alessio Guarnieri, Filippo Miotto, Claudio Capellaro Siletti e Andrea Valentini, il Collegio dei Revisori (Fabio Daniele, Lorenzo Cordera, Luca Lugari) e i Garanti (Giuliano Beduglio, Gabriele Cerruti But, Annalisa Zegna), poi i delegati all'Assemblea Regionale (Cristina Argentero, Gianluca Bilato, Alessio Guarnieri) e Nazionale (Filippo Miotto).

Ultimo ma non ultimo, all'unanimità, il Presidente Andrea Valentini. «Come prima cosa - ha dichiarato il nuovo Presidente -, grazie a tutti i dirigenti che hanno appena eletto una nuova progettualità. Oggi non solo avete dato la vostra fiducia al sottoscritto ma avete dato gambe e corpo a una nuova visione. Il percorso per diventare Presidente è ben noto e definito, così com'è definito il perimetro entro il quale deve muoversi, i compiti e le responsabilità. Ovviamente, ognuno di noi può avere diverse visioni, idee e comportamenti, ma per me essere Presidente di CNA Biella vuol dire essere, e rimanere, me stesso. Essere sé stessi vuol dire lavorare ogni giorno sulla versione migliore di sé, dare sempre il meglio. L'autenticità risiede nella capacità di accettare che ognuno abbia una propria visione del mondo e che è possibile vivere in armonia». «Sono, siamo, estremamente orgogliosi - ha aggiunto - di aver scelto una dirigenza che per la prima volta è composta dal 30% di imprenditrici e dal 30% di giovani imprenditori. Accanto a loro avremo la fortuna di annoverare tra di noi chi questa associazione l'ha vista crescere e l'ha resa grande: potremo contare sull'esperienza di due ex presidenti, Claudio Capellaro Siletti ed Edmondo Grosso. E poi considero un regalo prezioso avere nella squadra una persona come Luca Guzzo, che vestirà panni diversi rispetto ai suoi 25 anni in CNA Biella, entrando in Direzione come invitato permanente per dare il suo contributo e mettere a disposizione la sua capacità analitica».

Due gli obiettivi principali della nuova presidenza: incrementare la base associativa, aumentando il tesseramento, e sviluppare le due società, CNA Servizi e Ambiente, facendo in modo che continuino ad adattarsi al mercato, sempre più orientato alla consulenza specializzata e alla digitalizzazione. «Dobbiamo essere audaci, dobbiamo avere il coraggio di guardare dove nessun altro sta guardando, dobbiamo anche prenderci dei rischi provando soluzioni innovative perché il tempo per le soluzioni facili è finito. Lo faremo grazie ai nostri dipendenti, collaboratori e dirigenti. Abbiamo tutte le competenze interne per fare la differenza e rispondere alle domande che arrivano dai nostri associati e dal territorio. Il nostro non è solo un compito politico, è un impegno sociale. Visione, Comunità e Responsabilità. Tutto è racchiuso in queste tre parole. Qui dentro c'è il senso più profondo dell'essere dirigenti CNA», ha concluso Valentini. La parte privata si è chiusa intorno alle 17 con una pausa caffè e le foto di rito.

Intorno alle ore 18, invece, semaforo verde per l'evento pubblico, condotto dai moderatori Azzurra Maggia e Alessio Gaurnieri, entrambi associati CNA, rispettivamente da 7 e 11 anni. Sono stati loro a introdurre la Direttrice Valentina Gusella, che ha salutato e ringraziato la Consigliera regionale Emanuela Verzella, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, l'Assessore alle Attività produttive del Comune di Biella Anna Pisani e Luca Zani, Presidente del Consiglio comunale di Biella. Grande attesa in sala per l'imminente arrivo della Vice Presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, che in mattinata aveva presenziato ad un appuntamento istituzionale a Lecce. Dopo i saluti del Presidente Ramella e dell'Assessore Pisani, ha preso la parola Giovanni Genovesio, Presidente CNA Piemonte. Il suo è stato un intervento tanto pacato quanto deciso e sentito, che ha messo in luce le tante criticità che le PMI piemontesi e italiane sono costrette ad affrontare ogni giorno. Le stesse micro e piccole imprese che costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale. Perché se da un lato è vero che il nostro Paese non può fare a meno della grande industria, questa non può fare a meno degli artigiani. I numeri sono importanti e testimoniano di un settore vivo, dinamico, coraggioso. L'Italia quella del celeberrimo Made in Italy, apprezzato e amato in tutto il mondo, è in larga misura l'Italia dell'artigianato. Genovesio ha ceduto il microfono al Past President Gionata Pirali, che ha tracciato un breve bilancio dei suoi otto anni di presidenza. Non si è dilungato, Pirali, e lo ha dichiarato fin dall'inizio del suo intervento, perché l'obiettivo dell'evento pubblico era quello di presentare alla platea CNA Biella. Un momento di apertura alla comunità, pensato appositamente per far conoscere i Raggruppamenti e i Mestieri rappresentati dall'associazione biellese.

Ecco quindi che palco e microfono hanno visto alternarsi Filippo Miotto, Presidente di CNA Digitale Biella (e da pochi giorni Presidente di CNA Digitale Piemonte); Cristina Argentero, Presidente di CNA Impresa Donna Biella; Roberto Botosso, Presidente Edili CNA Biella; Gianluca Bilato, Presidente Giovani Imprenditori CNA Biella; Claudia Papero, Presidente Commercio e Turismo CNA Biella; Cristina Carlevaro, Presidente CNA Pensionati Biella; Davide Marcello, Presidente Installatori e Impiantisti CNA Biella.

«Il silenzio - ha considerato dopo qualche istante di attesa il Presidente Andrea Valentini - è il nemico pubblico numero uno, tendenzialmente lo è in tutti gli eventi, manifestazioni pubbliche e spettacoli, perché non è un tempo non codificato, e quindi sarà anche per il grande caldo di oggi, ma tutti quanti vi sarete chiesti se sono ancora qui tra voi. Ecco, questo è un silenzio simbolico, che noi di CNA conosciamo bene e volevamo portarlo all'attenzione di tutte e tutti, perché c'è un altro silenzio inquietante, che da qualche anno è calato sul mondo delle imprese che rappresentiamo, e solitamente questo silenzio è anticipato da un suono duro, metallico, inesorabile, quello delle serrande che si abbassano, delle attività che chiudono. I nostri artigiani resistono con grande forza, ma la sensazione diffusa è che la partita stia diventando troppo difficile da poter giocare. Il coraggio è nel nostro DNA, se così non fosse il nostro Paese non sarebbe diventato un faro per tutto il mondo grazie a tutte quelle aziende che noi rappresentiamo, che sono delle eccellenze, e che dobbiamo in tutti i modi tutelare».

Sulle battute finali del discorso del Presidente Valentini, che prima di scendere dal palco ha presentato la sua squadra, è entrata in sala, accolta da un lungo applauso, l'attesissima Elena Chiorino, reduce da un viaggio di rientro in città a dir poco rocambolesco. La Vice Presidente della Regione Piemonte, nonché Assessore al Lavoro dello stesso Ente, ha voluto testimoniare la vicinanza delle Istituzioni regionali e del Governo nazionale alle istanze che provengono dal mondo dell'artigianato, delle loro micro e piccole imprese, con una serie di misure volte a sostenere il tessuto economico regionale e nazionale, favorire il passaggio generazionale, l'accesso al credito nei momenti di particolare difficoltà, l'iternazionalizzazione e la competitività delle nostre PMI. Poco dopo le 20, un ricco e partecipato aperitivo ha fatto calare il sipario sull'evento pubblico e sull'intero pomeriggio assembleare di CNA Biella.