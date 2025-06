Gattopoli Made in Biella: troppi mici, poche adozioni. L'appello dei volontari VIDEO

Le telefonate che arrivano ogni giorno a Gattopoli Made in Biella sono decine e decine per accogliere i micetti, e l'associazione si trova ora in difficoltà, come spiega Paola Cossutta, che lancia un appello.

"Non riusciamo ad accoglierne oltre un certo numero. In questo momento ne abbiamo 78 gatti - spiega la volontaria - e si deve calcolare che quando un micio arriva da noi deve fare un primo periodo di isolamento. Oggi abbiamo le mamme che stanno ancora allattando ma sono tanti, sono veramente tanti i nostri ospiti in questo momento. Il numero dei posti è limitato e le adozioni sono davvero molto ferme. Facciamo un appello ai biellesi in quanto cerchino di capire che ci vuole veramente tempo e ci vuole soprattutto lo spazio e anche se noi ci siamo allargati non è mai sufficiente, senza contare che in questo periodo avremo necessità anche di volontarie, visto che anche loro hanno diritto di andare vacanza".