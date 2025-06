Afa e ondate di calore, anche i cani soffrono il caldo: ecco qualche consiglio utile per aiutarli

Con l'arrivo della calda stagione, si comincia a temere per le ondate di calore che possono mettere a rischio e repentaglio la salute di tutti. Non solo degli esseri umani, come anziani, bambini, soggetti con fragilità, ma anche quella dei nostri animali domestici. Per questo, gli esperti e i veterinari lanciano un appello proprio per salvaguardare il benessere dei propri cani.

Il primo consiglio è quello di evitare di uscire e fare attività, motoria e fisica, al proprio amico a quattro zampe nelle ore più calde delle giornata, concentrate tra la tarda mattinata e la prima serata. Una buona norma è anche quella di non lasciare mai il proprio animale da affezione chiuso in ambienti non areati, come l'abitacolo interno di un'automobile. Se qualcuno, poi, se lo stesse domandando lasciare abbassato il finestrino di pochi centimetri non è la soluzione ottimale. Ne potrebbe risentire lo stesso animale.

A queste regole di condotta, se ne aggiunge un'altra di egual importanza: verificare sempre, con il dorso della mano, se il calore presente sull'asfalto è sopportabile o meno. Le zampe, infatti, potrebbero ustionarsi e causare dei danni non indifferenti. Infine, è sempre opportuno portarsi dietro acqua fresca e abbondante, sempre utile in qualsiasi necessità.

Ecco alcune semplici regole da seguire per la salute del proprio cane in casi di giornate “bollenti” dal punto di vista climatico.