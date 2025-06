Sala, come chiedere i rimborsi dei buoni pasto non utilizzati nelle scuole

I buoni pasto non usati a scuola possono essere rimborsati. Succede a Sala, dove a darne comunicazione è il Comune.

Per richiedere il rimborso basta presentarsi presso l’Ufficio comunale del Comune di Zubiena compilando la dichiarazione che si trova nei siti dei comuni di Zubiena e di Sala, consegnando i buoni non utilizzati e indicando l’IBAN per l’accredito.

In alternativa, la richiesta può essere inviata anche via email, all’indirizzo: protocollo@comunezubiena.it, allegando la dichiarazione compilata e indicando l’IBAN.

Si tratta di un’iniziativa che punta a restituire alle famiglie quanto non fruito durante l’anno scolastico, mantenendo al tempo stesso ordine e trasparenza nella gestione del servizio mensa.