Renault, ceo Luca de Meo si dimette per "nuove sfide fuori dall'auto"

(Adnkronos) - L'amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, lascerà il gruppo "per affrontare nuove sfide al di fuori del settore automobilistico", ha dichiarato la casa automobilistica francese. “Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato, aggiungendo che la sua partenza sarà “effettiva il 15 luglio”. Secondo Le Figaro, il 58enne assumerà la carica di Ceo del gruppo di beni di lusso Kering. Dal gruppo che fa capo a François-Henri Pinault al momento non arriva nessun commento.