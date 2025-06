Boxing Club Biella in evidenza, ecco i risultati dei pugili

Boxing Club Biella impegnata su più ring nello scorso fine settimana con Matteo Neggia, Sebastiano Colombo e Lorenzo Rinaldi, gli atleti con più esperienza e con grossi obiettivi personali e societari. Partendo per ordine e dal più giovane, Matteo Neggia, ancora minorenne per un mesetto, ha incontrato per la terza volta Matteo Chiaruzzi nella stupenda cornice della piazza Martiri ad Oleggio della Pugilistica Saronnese. Il match ha rispecchiato la qualità dei due campioni regionali ed ha avuto degli ottimi spunti sia da parte del laniero che del lombardo, mettendo in equilibrio l’ago della bilancia così da sancire un salomonico pareggio.

Passando al Piemonte, sempre nella stessa serata del venerdì, Sebastiano Colombo, accompagnato all’angolo dal tecnico Yuri Campanella, ha avuto la meglio contro il padrone di casa della Boxe Grugliasco, Andrea Pinto che nulla ha potuto contro la tenacia fisica e atletica del pugile biellese. Già dalla prima ripresa Sebastiano ha fatto breccia sulla mascella del torinese che accusando il colpo è rimasto bloccato conducendo un match principalmente sulla difensiva perdendo la sfida degli ottavi per i campionati Regionali.

Nella serata del sabato Colombo ha affrontato il forte ed esperto pugile Damiano Vallelonga della Skull Boxe Canavesana, con all’attivo 70 match. Un incontro spettacolare che ha emozionato sia il pubblico che Dario Rollo, il tecnico che ha accompagnato sia Sebastiano che Lorenzo. Purtroppo,l’esperienza del pugile rivarolese ha avuto la meglio ed ha portato la vittoria alla compagine torinese. Per quel che riguarda Lorenzo Rinaldi, opposto a Iacopino di Verbania,non è riuscito a far suo il match a causa della distrazione mentale che dalla seconda ripresa lo ha afflitto, onore all’avversario che si è poi laureato campione regionale. Ora tutti concentrati per le due riunioni targate Biella.