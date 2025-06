La carica dei quasi 140 a Torrazzo per la Full Moon Walk, presente anche una coppia di futuri sposi FOTO

Nonostante la concomitanza nella medesima giornata di numerose corse e camminate nel circondario, la seconda edizione della Full Moon Walk di Torrazzo è stata un successo inaspettato e ha visto partecipare ben 136 persone. Grande soddisfazione è stata vedere alla partenza molti dei partecipanti alla prima edizione, accompagnati da amici, e tanti bambini che, muniti di torcia frontale, hanno affrontato entrambi i percorsi.

L'edizione 2025 è stata impreziosita dalla presenza di una coppia di futuri sposi che hanno festeggiato nella natura, in allegria con gli amici. Atleti di corsa, famiglie e gruppi di amici in passeggiata hanno percorso i sentieri della Serra per rientrare, dopo 6 o 10 km, al Campeggio della Serra, per un meritato ristoro offerto dalla Pro Loco e un'eventuale doccia.

Nella prima gara è giunta prima al traguardo la coppia formata da Alex Marino e Elisa Fornasier; nell'altra, invece, quella costituita da Cristina Disderi e Marco Zacchi. Al ritorno i sorrisi di tutti sono stati contagiosi e l'atmosfera festosa e rilassante ha caratterizzato la cena al Bocciodromo, seguita dell'estrazione dei premi donati da alcuni sponsor.

“Si ringraziano Pasticceria Massera, Ottica Longhi, Interno 21, Pancafe' di Palazzo Canavese e Lawer S.p.A di Cossato – spiegano gli organizzatori - Si ringraziano tutti i volontari che hanno contribuito a rendere possibile la manifestazione. Auspicando che in futuro si possa creare un calendario comune di tutti gli eventi sportivi similari, onde evitare la dispersione degli interessati, si rinnova l'invito alle feste del paese di metà agosto e in particolare ai fuochi d'artificio del 14 agosto”.