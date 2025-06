In Valle Cervo si corre la Rampia Campel, Balzaretti e Bruna sono 1° al traguardo

C'era grande attesa in Valle Cervo per l'edizione 2025 della Rampia Campel. In 57 hanno preso parte nella mattinata di oggi, 15 giugno, al vertical trail non competitivo, organizzato dalla Pro Loco di Riabella, già promotrice del mini trail #distacalacrava Run.

L’evento si è tenuto a Campiglia Cervo, con partenza dalla località Naiasco, poco oltre il pittoresco ponte in pietra di frazione Bogna, lungo la Strada Provinciale 100. Il tracciato, interamente in salita, ha abbracciato 3,5 km con 800 metri di dislivello positivo, snodandosi lungo la storica mulattiera del “Crest” (sentiero E12), attraversando il borgo di Riabella e proseguendo sul sentiero E10 fino all’Alpe Campello, non lontano dalla suggestiva Galleria Rosazza.

Alla fine, Silvio Balzaretti è giunto primo al traguardo, con un tempo pari a 35'50'', seguito a ruota da Federico Magagna (36'50'') e Mattia Girelli (37'04''). Tra le donne, invece, ha spiccato Valeria Bruna (44'36'') che ha avuto la meglio su Elisabeth Nwolicha (44'50'') e Annalisa Diaferia (46'33'').

Ricordiamo che la Rampia Campel rientra nel circuito Trittico dla Bürsch, assieme al mini trail #distacalacrava Run (svoltosi il 18 maggio) e alla Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (in programma il 2 agosto). Il punteggio si accumula in base al piazzamento e dà diritto a premi finali solo per chi partecipa a tutte le tre gare. È previsto anche un riconoscimento di partecipazione per chi completerà l'intero trittico.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Campiglia Cervo, ha l'obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita attivo in un ambiente naturale straordinario.