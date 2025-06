Valdilana, seduta straordinaria del consiglio comunale, tutti i punti all’ordine del giorno

È stata convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale di Valdilana in sessione straordinaria. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno 2025 alle ore 18:30, nella Sala dell’ex Asilo “Cerino Zegna” nella frazione di Ronco di Trivero.

La seduta si terrà in forma pubblica e in prima convocazione, con all’ordine del giorno alcuni punti di rilievo per l’attività amministrativa e la gestione del territorio comunale.

Tra i temi principali che saranno discussi:

L’approvazione dei verbali della seduta precedente, datata 23 aprile 2025, come atto formale di conferma dei lavori già svolti.

Una variazione al bilancio di previsione 2025–2027, comprensiva anche dell’aggiornamento dei documenti programmatici collegati. In particolare, si interverrà sul programma triennale degli acquisti di beni e servizi, strumento essenziale per pianificare in modo efficiente la spesa pubblica locale.

Un punto tecnico ma significativo riguarda la permuta di alcune porzioni di unità immobiliari interne al Centro Residenziale per Autosufficienti del “Centro Zegna”. L’operazione mira a regolarizzare la situazione patrimoniale esistente tra il Comune e la società E.Z. Real Estate S.p.A., attraverso un accordo di scambio di proprietà.

Infine, verrà trattata la modifica al regolamento comunale sui contributi a favore delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Un intervento che potrebbe tradursi in nuove opportunità di sostegno per le imprese locali, in un’ottica di rilancio e valorizzazione del tessuto economico del territorio.

L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza del coinvolgimento pubblico nei momenti istituzionali in cui si delineano scelte strategiche per la vita del Comune.