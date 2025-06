Giustizia è sicurezza, Fratelli d'Italia tra i cittadini di Biella

Sabato 14 giugno, Fratelli d’Italia ha organizzato un banchetto informativo in via Italia a Biella aderendo alla campagna nazionale “Giustizia è Sicurezza”, promossa dal partito per illustrare ai cittadini le misure concrete messe in campo dal Governo Meloni per rafforzare legalità, sicurezza e tutela delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa ha visto la presenza del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del consigliere regionale, Davide Zappalà, del segretario provinciale Cristiano Franceschini, del segretario cittadino Amedeo Paraggio e di numerosi militanti e amministratori locali.

«Giustizia è sicurezza, sicurezza è libertà – ha dichiarato Andrea Delmastro –. Con l’approvazione del Decreto Sicurezza e con le riforme della giustizia che stiamo portando avanti, stiamo finalmente dando risposte concrete ai cittadini. Contrastiamo le occupazioni abusive, inaspriamo le pene per chi aggredisce le Forze dell’Ordine, introduciamo il reato di rivolta in carcere. Sono misure di civiltà e sicurezza che restituiscono dignità a chi rispetta le regole e chiede tutela. Per troppo tempo è regnato l’abbandono: oggi riportiamo ordine e giustizia. Chi si oppone, evidentemente, ha fatto della tolleranza al degrado la propria bandiera».

Soddisfatto anche il segretario provinciale Cristiano Franceschini che ha commentato: «Quella di sabato è stata una giornata di vera partecipazione. Abbiamo ricevuto tante domande, ascoltato proposte e avvertito un grande interesse per i temi della giustizia e della sicurezza. Fratelli d’Italia è presente tra la gente, con la gente, per continuare a costruire un’Italia più giusta, più sicura, più forte».