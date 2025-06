Dal Nord Ovest – Tragedia nel Vercellese, motociclista di 50 anni perde la vita in un incidente

Tragedia nel vicino Vercellese dove un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato sulla Tangenziale Nord, all'altezza del rione Cappuccini.

L'uomo, che aveva una cinquantina d'anni, stava viaggiando in direzione del capoluogo a bordo della sua motocicletta quanto, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Panda che stava uscendo da una strada di campagna.

L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo allo sfortunato motociclista. Il conducente della vettura, un pensionato, è stato invece soccorso e trasportato in ospedale con ferite da codice giallo.

Dopo lo scontro, l'auto è ruotata su se stessa finendo per rovesciarsi. Sul posto, per soccorsi e accertamenti, i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia locale hanno lavorato per diverse ore. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.