“Strane” manovre di un furgone sulla Pray-Ponzone, trovato positivo alla guida

Alcuni passanti e automobilisti avrebbero notato un furgone compiere strane diverse manovre ai limiti del consentito. Inoltre, in un paio di occasioni, avrebbe perfino rischiato di centrare un mezzo in transito sfiorando un incidente. Così, in pochi minuti, i Carabinieri si sono messi sulle tracce del veicolo, subito rintracciato.

Una volta fermato, hanno sottoposto alla prova etilometrica il conducente, un uomo di mezza età. Lo stesso sarebbe stato trovato positivo e sanzionato ai sensi di legge. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 14 giugno, lungo la Provinciale che collega gli abitati di Pray e Ponzone.