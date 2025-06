Bioglio, scoppia incendio in piena notte sul tetto di una casa: 2 anziane tratte in salvo FOTO e VIDEO

Bioglio, scoppia incendio in piena notte sul tetto di una casa: 2 anziane tratte in salvo (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it e foto Vigili del Fuoco)

Molto probabilmente verrà dichiarato inagibile l'abitazione di due piani che, nella notte appena trascorsa, è stato colpito da un violento incendio.

L'allarme è scattato poco prima delle 3 di oggi, 15 giugno, in via Vittorio Emanuele II, nel comune di Bioglio, a pochi metri di distanza dal Municipio: stando alle prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dal tetto e, in breve tempo, si sarebbe propagato alla soletta.

Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Biella, Cossato e Ponzone, con almeno 9 mezzi. All'interno due donne, che stavano dormendo e non si sarebbero accorte delle fiamme. La coppia è stata subito soccorsa e fatta evacuare dai locali. Una volta assistiti dal personale sanitario del 118, sembra che una delle due residenti, una pensionata di circa 86 anni sia stata accompagnata al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti.

Concluse di prima mattina le operazioni di spegnimento, è in corso l'opera di bonifica e smassamento. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Si indaga sulle cause dell'incendio. La strada è al momento chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni.