Biellese incontaminato, i custodi della Valle Cervo: storie di montagna, tradizioni e natura FOTO e VIDEO

Biellese incontaminato, i custodi della Valle Cervo: storie di montagna, tradizioni e natura - Servizio di Davide Finatti per newsbiella.it

Nel cuore della Valle del Cervo, a pochi passi da Campiglia, si snoda un territorio dove natura, spiritualità e memoria si fondono in armonia. È qui che sorge il Santuario di San Giovanni Battista d’Andorno, a oltre 1000 metri di altitudine, incastonato tra faggete e sentieri che si inerpicano dal fondovalle. Meta religiosa e ricca di vitalità, il santuario è un punto di ritrovo, location di numerosi eventi artistici e culturali, presidio storico e di tradizioni.

“Ho 80 anni, ma mi sento ancora un mezzo atleta – sorride Giancarlo, originario di Buronzo, con una seconda casa nella frazione di San Giovanni - La montagna mi ha sempre attirato. Il mare lo frequentavo un tempo, quando avevo i nipoti piccoli…, qui si trova la pace e splendidi sentieri da percorrere”.

Accanto a lui due ragazzi di 17 anni, Sandro e Riviero, entrambi di Tavigliano: “Abbiamo pecore e capre, la nostra passione. È un modo per restare legati a questa terra e ci supportiamo a vicenda. La montagna è libertà. E ci insegna il valore delle cose semplici. So cosa mangio, so da dove arriva. Ma soprattutto – dichiara con tono fermo – la montagna ti restituisce quello che le dai, se lo fai con amore. Il suo futuro? Incerto, forse, ma io continuo a vederlo limpido.”

Il territorio vive grazie alle persone che lo custodiscono, come accade con Santa Maria di Pediclosso, la chiesa più antica della valle, un piccolo oratorio campestre che, ogni anno si anima di vita: “È una festa molto sentita – racconta Don Paolo Santacaterina – dopo la Messa si fa l’incanto dei doni e si festeggia insieme, pranzando in compagnia.”

“Quando andiamo a Biella o a Torino – raccontano i ragazzi – ci sentiamo soffocati: troppa fretta! Qui invece si respira, c’è un altro modo di vedere la vita, la natura. La montagna non morirà mai finché ci saranno persone che si dedicherà ad essa”.