Quaregna Cerreto, un contributo straordinario al Gruppo Alpini per l’Adunata di Biella

Il Comune di Quaregna Cerreto ha approvato, tramite una delibera di giunta, la concessione di un contributo finanziario straordinario di 500 euro a favore del Gruppo Alpini di Cerreto Castello, come sostegno concreto per le attività svolte in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si è tenuta a Biella dal 9 all’11 maggio 2025.

Il contributo è stato concesso a seguito di una richiesta avanzata dal gruppo stesso, corredata da una relazione dettagliata sulle spese sostenute. In particolare, il sostegno economico servirà a coprire costi legati al noleggio delle brande, all’acquisto di bandiere e materiale per l’esposizione, oltre a cancelleria, stampati, gagliardetti e spese per l’accoglienza dei gruppi ospitati durante l’importante evento nazionale.

Con questo gesto, l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere l’impegno e la dedizione del gruppo Alpini locale, che ha contribuito attivamente al successo dell’Adunata, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e spirito di comunità.