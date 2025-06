Biella, giornata storica per Cossila San Grato: auguri agli Alpini per i loro 90 anni di fondazione FOTO e VIDEO

Giornata storica per la comunità di Cossila San Grato. Nella mattinata di oggi, 15 giugno, si sono celebrati i 90 anni di anniversario della fondazione del locale gruppo alpino. I festeggiamenti hanno avuto inizio intorno alle 9, con l'arrivo e il ritrovo dei primi gagliardetti presso la sede del gruppo “Bufarola”.

Qui, poi, si è tenuta la sfilata per le vie del rione sulle note della banda musicale di Netro, seguita dalla cerimonia dell'alzabandiera in piazza, con la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato ai Caduti. Subito dopo, la cittadinanza e le penne nere hanno preso posto in chiesa per la Santa Messa. Il momento di condivisione si è chiuso con il pranzo in compagnia nei locali dell'oratorio parrocchiale.