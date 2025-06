Icardi: "Prevenzione in sanità: una leva fondamentale del nostro Sistema Sanitario Nazionale"

Luigi Genesio Icardi, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, ieri sera ha partecipato all'edizione del Premio Gratitudine 2025, organizzata dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS presso l'Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Il Premio, conferito quest'anno al Prof. Silvio Garattini per una carriera dedicata all'importanza del tema della prevenzione in sanità e alla valorizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, nasce dalla cultura filantropica e del dono alla base dei fini della Fondazione.



"Credo fermamente nell'importanza della prevenzione in sanità - dice Icardi nel suo intervento - perché rappresenta una pluralità di ambiti della collettività, coinvolge più istituzioni e abbraccia tutte le età e le categorie sociali. Intervenire sulla prevenzione, significa mettere in atto decisioni talvolta impegnative e impopolari per il bene comune, talvolta difficili da comunicare alle persone e di minore impatto mediatico rispetto alle azioni che si compiono in emergenza. Chi si occupa di gestione pubblica deve avere come primo obiettivo la prevenzione delle emergenze. Per questa ragione, il tema della prevenzione deve orientare le comunità locali per svolgere un ruolo attivo e concreto nella creazione di ambienti sani e sostenibili, in grado non solo di contrastare le malattie croniche, ma anche di garantire un equo benessere socio-economico, fisico e mentale in sintonia con la natura, il rispetto dell’ambiente, il minor spreco di energia e soprattutto il valore alla salute. La Regione Piemonte, con le azioni del Piano Regionale della Prevenzione, come i Programmi di screening oncologici di Prevenzione Serena, i Piani Mirati di Prevenzione, i progetti di 'Scuole che promuovono salute' e le Palestre della Salute, solo per fare alcuni esempi, non solo è attenta e ai temi della prevenzione in sanità ma si è fatta anche interprete dei bisogni dei cittadini piemontesi in questo settore, attraverso un modello di rete multidisciplinare grazie al quale le istituzioni programmano e lavorano insieme al territorio, dialogando con tutte le categorie professionali, le associazioni, le fondazioni, le aziende... Nel mio ruolo attuale di Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, per me è doveroso portare all'attenzione del legislatore regionale il fabbisogno di prevenzione che i portatori d'interesse sanitario e sociale chiedono alla Giunta regionale di valorizzare attraverso politiche concrete e di sistema".