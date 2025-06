Nuoto: In Sport Rane Rosse sugli scudi nel campionato nazionale a squadre ragazzi FOTO

Team In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino protagonista nel grande risultato di squadra ottenuto la scorsa settimana.

Il gruppo allenato dai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris infatti ha fatto parte della squadra capace di ottenere un prestigioso settimo posto con le femmine e un eccellente 13º con i maschi nel Campionato Nazionale a squadre riservato alla categoria Ragazzi.

Un traguardo frutto di una super fase regionale, svolta lunedì 2 giugno a Milano in vasca da 50 metri.

La manifestazione ha registrato il primo posto del team femminile In Sport, miglior piazzamento di sempre e il secondo di quello maschile.

14 gli atleti scesi in acqua a Milano. Otto di questi fanno parte dei team Rane Rosse di Biella, allenato dal tecnico Riccardo Mosca e Crescentino, con Chiara Ferraris.

Per Biella:

Sofia Pranio, impegnata nei 100 e 200 rana, 400 misti e 400 stile libero, Maria Pranio nei 200 dorso, 200 stile libero, 200 misti e staffetta 4x100 stile libero, Giorgia Caneparo nei 100 e 200 delfino, 100 dorso e staffetta 4x100 mista, Carlotta Basile nella staffetta 4x100 mista, Leonardo Picariello nei 200 rana e nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista, Alessandro Raichert nei 100 e 200 delfino, 400 stile libero e staffetta 4x100 stile libero.

Per Crescentino in vasca Mia Murru nella staffetta 4x100 mista e Nicolò Badan nei 100 dorso e nella staffetta 4x100 mista.

Sul podio della manifestatazione Giorgia Caneparo, prima nei 100 delfino, terza nei 100 dorso e nella 4x100 mista, Maria Pranio, terza nei 200 misti e nella 4x100 stile libero, Sofia Pranio, prima nei 100 rana, seconda nei 200 rana e nei 400 misti, Alessandro Raichert, primo nei 200 delfino, terzo nei 100 delfino e nella 4x100 stile libero, Leonardo Picariello, terzo nella 4x100 stile libero, Carlotta Basile e Mia Murru, terze nella 4x100 mista.

NUOTO

IN SPORT RANE ROSSE BIELLA E CRESCENTINO SUL PODIO A PAVIA NEL CAMPUS AQUAE SWIM CUP

Due podi in altrettante classifiche di società per il team In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino alla sesta edizione del Campus Acque Swim Cup, manifestazione ospitata da venerdì 6 a domenica 8 giugno dalla piscina di Pavia.

Secondo gradino del podio per la prima squadra Rane Rosse, battuta solo dal team Sport Club Ispra.

Terzo invece il team Esordienti B e A, dietro a Sport Club Ispra e Insubrika.

Sul podio della manifestazione per la prima squadra: Ludovica Morbelli, seconda nei 50 e nei 100 rana juniores, Alessandro Raichert, primo nei 200 delfino ragazzi con il primato della manifestazione, Pietro Remorini, primo nei 50 dorso e terzo nei 200 delfino juniores, Giorgia Caneparo, seconda nei 100 e 200 dorso ragazze, Emma De Martini, terza nei 200 dorso assolute, Viola Fileccia, prima nei 200 rana juniores, Mia Murru, terza nei 200 rana ragazze, Leonardo Picariello, primo nei 200 misti ragazzi, Maria Pranio, prima nei 200 dorso e seconda nei 200 misti ragazze, Sofia Pranio, prima nei 200 rana e terza nei 200 dorso ragazze, Alice Senta, prima nei 100 e 200 dorso juniores, Edoardo Trivero Boli, secondo nei 200 misti ragazzi.

Per il team Esordienti: Laura Debernardi prima nei 100 stile libero, seconda nei 100 e 200 delfino Esordienti A, Alessandro Dell'Olio, primo nei 100 e 200 rana, secondo nei 200 misti A, Giulia Zarrelli, terza nei 100 dorso A, Riccardo Abate, secondo nei 200 dorso, terzo nei 100 dorso e nei 200 misti Esordienti B, Alessandro Prina Mello, secondo nei 200 e terzo nei 100 rana B, Anna Brentaro, terza nei 100 dorso B, Alessandro Corridore terzo nei 100 delfino B, Francesco De Pasquale secondo nei 100 dorso B, Andrea Tagariello secondo nei 100 delfino, terzo nei 100 e 200 stile libero B.

Tecnici dei team di Biella e Crescentino: Giovanni Michelucci, Timothy Zanolini, Luca Caramellino, Alberto Bario, Claudia Passini.

IN SPORT VINCE LA FASE REGIONALE LOMBARDA DI “FACCIAMO SQUADRA”

Team “Baby” Esordienti C di In Sport Rane Rosse vince la fase regionale lombarda della manifestazione “Facciamo Squadra” e si qualifica alla fase Nazionale, in programma il 27 e 28 settembre al centro Federale di Ostia.

Domenica 8 giugno è stata una giornata da ricordare per i giovanissimi atleti dei gruppi di Biella, Concorrezzo e Carucate, protagonisti assoluti nell’evento ospitato dalla piscina di Lampugnano, Milano.

Un successo reso ancora più prestigioso dal secondo posto di Sport Active e dal terzo di Sport Plus, società che fanno parte del gruppo In Sport, entrambe qualificate per la Fase Nazionale.

FACCIAMO SQUADRA

Nell’ottica di promuovere il movimento natatorio dei più giovani con un approccio divertente e coinvolgente, nasce il progetto “Facciamo Squadra”, attraverso il quale il settore Propaganda della Federazione Italiana Nuoto, guarda all’avviamento dei giovanissimi all’attività agonistica, privilegiando lo spirito di squadra. Nuotare stando insieme, condividendo esperienze e sostenendosi a vicenda, sono i presupposti che hanno ispirato questo progetto.

Con questo nuovo format di competizioni rivolte ai giovani nuotatori, la Federazione di prefigge l’obiettivo di offrire opportunità di partecipazione stimolanti, avvincenti, veloci sia per i concorrenti sia per gli spettatori.

Il messaggio che “Facciamo Squadra” intende far arrivare forte e chiaro: si vince tutti e si vince insieme, non perché si è più forti ma semplicemente perché ci si è messi in gioco.

Tra i testimonial della Federazione Italiana Nuoto c’è Domenico Fioravanti, primo nuotatore italiano a vincere un’Olimpiade con il doppio oro conquistato a Sidney 2000 nei 100 e 200 rana.

Fioravanti è stato l’ospite d’onore della manifestazione di domenica, sorridente e disponibilissimo a prestarsi per le foto ricordo con atleti, tecnici e genitori e per firmare decine di autografi ai piccoli nuotatori protagonisti della manifestazione.

Hanno fatto parte della squadra In Sport qualificata per la fase Nazionale: Roberto Marcer, Samuele Bocca Ozino, Pietro Rossetti, Lorenzo Coniglio, Alessandro Nathan Ubertini, Moaad Darifi, Andrea Cristiano, Emily Bozzonetti Rivera, Giorgia Lazzarini, Alice Toppan, Livia Pavan.

PALLANUOTO

UNDER 12 CHIUDE SECONDA IN PIEMONTE

Secondo posto finale per il giovane team under 12 Dynamic In Sport nel campionato regionale di categoria.

La squadra allenata dai tecnici Paolo Musso, Filippo Multari ed Elisa Sansaro ha concluso la stagione domenica 8 giugno a Leinì, perdendo 12-2 contro Torino81 giallo ma riscattandosi con la vittoria 7-5 contro Torino81 blu.

Nella formazione biellese: Pietro Guglielminotti, Lorenzo Sapone, Giuseppe Napoli, Samuele Francese, Federico Francavilla, Ryan Cavicchioli, Davide Lazzari, Luca Vaser, Jonathan Fiore, Giovanni Campofiloni.

NUOTO ARTISTICO SINCRONIZZATO

Sabato 7 giugno si è ufficialmente conclusa la stagione agonistica del nostro team In Sport di Nuoto Artistico Sincronizzato. Saggio di fine anno per le atlete della squadra allenata dai tecnici Gaia Purinani, Alessandra Baldo, Valeria Farris e Aurora Pellin.

Applausi per tutte dalle numerose famiglie presenti all’evento.

NUOTO

IN 350 ALLA RIVETTI PER LA FINALE DI "NUOTIAMO"

IN VASCA LE SCUOLE NUOTO DEL GRUPPO IN SPORT E LE SOCIETÀ BIELLESI

Domenica di sport, ma soprattutto di festa e condivisione della passione per il nuoto quella andata in scena l'8 giugno al centro sportivo In Sport Massimo Rivetti di Biella, teatro della finale di Nuotiamo, il circuito promozionale di nuoto riservato alle Scuole Nuoto Federali.

In vasca 350 allievi, dagli Esordienti di 6 anni ai Master, in rappresentanza delle Scuole Nuoto piemontesi e lombarde del gruppo In Sport.

Organizzatrice dell'evento In Sport Biella, uno dei quattro biellesi partecipanti insieme a In Sport Valdilana, Biella Nuoto e Sportinuoto Biella.

Il team di Giussano ha vinto la classifica finale e si è aggiudicato la coppa di Nuotiamo.

In gara le squadre In Sport di: Arcore, Biella, Cesano, Concorezzo, Crescentino,

Trezzano, Valdilana, Varallo. Quelle Sport Active di Cormano e Giussano.

E le Sport Plus di Melzo, Segrate, Seregno e Villa Guardia.