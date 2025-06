FL-MuayThai brilla all’Oktagon di Courmayeur: sette medaglie per i ragazzi di Fabio Lavecchia

«Abbiamo concluso, in valle d’Aosta, la stagione agonistica. E l’abbiamo fatto alla grande». Così Fabio Lavecchia della FL-MuayThai commenta le sette medaglie conquistate dai suoi ragazzi nel quadro della prestigiosa manifestazione Oktagon, svoltasi a Courmayeur. «Al di là dei successi, conta il lavoro fatto prima di salire sul ring - continua Lavecchia -. I ragazzi si sono misurati in un contesto di altissimo livello, con visibilità internazionale, nello spazio di un fine settimana, grazie ad atleti blasonati provenienti da tante realtà. Fare bene, a prescindere dal piazzamento sul podio, la vittoria o la sconfitta, è motivo di orgoglio per tutta la nostra scuola e squadra. Cresciamo sia numericamente sia qualitativamente, anno dopo anno. Pure l’altro giorno ci siamo misurati in tutte le categorie di peso e d’età». «In evidenza il primo posto di Giulio Piva, sempre più sicuro dei suoi mezzi. E molto bene anche Nelson Tocino. Non siamo riusciti a portare con noi, purtroppo, Marcos Cariola, per un infortunio. Vorrei ringraziare per l’imprescindibile aiuto all’angolo Massimo Vaglio e per l’organizzazione perfetta Borislava Krasteva. Chi fa sport da combattimento non va mai, davvero, in vacanza. Quindi continueremo a lavorare, anche se ridurremo i ritmi di allenamento. Un grazie particolare alla Angel’s Workshop, che non ci ha fatto mancare nulla anche questa volta, dal punto di vista del materiale e dell’organizzazione, sostenendo tutti i costi per gli atleti». Sono saliti sul ring, ben figurando, per la FL-MuayThai anche Rayan Salhi, Nathan Delle Cave, Davide Gheller, Gabriele Pozzati e Francesco Montebello.