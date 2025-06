Pista Busancano: proseguono i lavori di ripristino. Il Vicesindaco Gentile: "La montagna biellese è storia"

Busancano a Oropa, avanti tutta con i lavori. Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per il ripristino dello storico tracciato sciistico della Conca di Oropa fortemente danneggiato negli ultimi anni da eventi meteorologici estremi. A fare il punto della situazione è il Vicesindaco di Biella e Assessore alla Montagna, Sara Gentile, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere.

"Ho voluto constatare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori – spiega Gentile – e posso dire con soddisfazione che stanno procedendo bene. La pista Busancano è un’infrastruttura importante per il nostro territorio, sia dal punto di vista sportivo che simbolico. Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire in modo deciso per riportarla alla piena funzionalità".

Oltre ai fondi già stanziati attraverso il PNRR, il Comune di Biella ha deciso di integrare le risorse con ulteriori 100.000 euro del proprio bilancio, per coprire interventi resisi necessari a seguito delle nuove criticità idrogeologiche emerse durante l’ultimo anno. "Vogliamo garantire un intervento completo e duraturo – sottolinea l’assessore – anche perché operare in un contesto montano significa confrontarsi con equilibri ambientali molto delicati".

La pista porta il nome di Federico “Ico” Busancano, giovane biellese, promettente sciatore e alpinista, che perse la vita nel 1939 durante una missione nel gruppo del Gran Paradiso, mentre era allievo ufficiale della Scuola Militare d’Alpinismo di Aosta. "Il suo ricordo vive ancora oggi attraverso questo tracciato – aggiunge Gentile – e questo rende ancora più significativo l’impegno che stiamo mettendo nella sua riqualificazione".

L’intervento sulla Busancano si inserisce nel più ampio progetto di rilancio dell’alta quota biellese, che comprende anche la riattivazione della funivia del Mucrone, un investimento da diversi milioni di euro voluto con determinazione dall’amministrazione. "Lavoriamo per restituire alla Conca di Oropa la centralità che merita, non solo per il turismo invernale ma come luogo vivo tutto l’anno, accessibile, sicuro e sostenibile".

"Dietro le nostre passeggiate domenicali sulle Alpi biellesi c’è molto più di un bel panorama: c’è storia, cultura e una lunga tradizione alpina", continua il Vicesindaco. "La montagna, verso la quale da Biella volgiamo lo sguardo ogni giorno, è un mondo di antica civiltà umana, spazio da sempre abitato e curato da gente forte, dedita alla pastorizia, all’agricoltura e alla cura dei boschi, paesaggio geografico che è manifestazione millenaria di intersecati aspetti culturali, sociali ed economici e che conserva tradizioni, stili di vita, lingua, costumi, pratiche religiose, arte di costruire con il legno e la pietra. Da un secolo circa si è sviluppato un altro importante aspetto economico, quello del turismo, che tiene sempre più in considerazione il tema della sostenibilità".

"Per ovvi motivi di sopravvivenza, le genti di montagna hanno tradizionalmente curato le vie alpine di collegamento, ovvero i sentieri che uniscono vallate, versanti, malghe e alpeggi. A questa preziosa attività dei valligiani, almeno dalla nascita del Club Alpino Italiano fondato da Quintino Sella nel 1863, si è affiancata l’opera di manutenzione dei sentieri stessi da parte di enti e amministrazioni pubbliche. E osservando la situazione biellese, registriamo una buona rete di sentieri percorribili in semplice passeggiata o di particolari sentieri attrezzati, affrontabili con specifiche competenze alpinistiche per superare tratti con l’ausilio di funi o scale in zone impervie", conclude l'assessore alla Montagna.