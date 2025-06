Legge zuccheri, Zappalà (FdI): “Sinistra ossessionata da divieti e colpevolizzazione: l’educazione si fa con la libertà”

«Anziché investire in vera educazione, la sinistra confeziona l’ennesima proposta dal sapore paternalista e repressivo» – così Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta la proposta di legge presentata in Parlamento da esponenti del Partito Democratico per regolare in modo più rigido il consumo di zuccheri, soprattutto tra i più giovani.

«Il messaggio è chiaro: gli italiani non sono in grado di scegliere per sé e per i propri figli, quindi arriva lo Stato che decide cosa si può mangiare, quando, come e in che misura. Un’impostazione ideologica che nulla ha a che fare con la vera promozione della salute e molto con una cultura del divieto e della colpevolizzazione che Fratelli d’Italia respinge con forza.»

Zappalà aggiunge: «Siamo i primi a riconoscere che obesità e cattive abitudini alimentari siano un problema, ma la risposta non è burocratizzare la vita privata dei cittadini o demonizzare alimenti di uso comune. Servono politiche educative, investimenti nello sport, valorizzazione delle famiglie come primo luogo di prevenzione e consapevolezza».