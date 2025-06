Biellese arrestato a Verbania: eseguito ordine di carcerazione per reati fiscali risalenti al 2013-2014

Nel pomeriggio di ieri venerdì 13 giugno, in Piazzale Flaim, nei pressi del porto di Intra, gli agenti della Squadra Acque Interne della Questura di Verbania hanno proceduto al controllo di iniziativa di un uomo italiano di circa 70 anni.

Da accertamenti in banca dati emergeva a carico dello stesso un ordine di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Biella, per un reato in materia di reati tributari, nello specifico emissione di fatture o altre operazioni inesistenti, commessi fuori provincia nel 2013 e 2014.

Gli agenti della polizia di Stato hanno dato così esecuzione al provvedimento accompagnandolo presso la Casa Circondariale di Verbania.