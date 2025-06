Biella, donna ricoverata al CTO per sospetta intossicazione da monossido, accertamenti in corso

È stata trasportata al CTO di Torino, nel tardo pomeriggio di oggi sabato 14 giugno, una donna residente in via Sebastiano Ferrero, a Biella. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, la causa del malore sarebbe riconducibile a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco, con l'invio sul posto del nucleo specializzato NBCR, per effettuare tutte le verifiche ambientali del caso all’interno dell’abitazione.

Le operazioni sono tuttora in corso per individuare l’origine della possibile esalazione e mettere in sicurezza l’area. Non si esclude al momento nessuna ipotesi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.