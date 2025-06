Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo: riparte l'avventura con conferme e progetti dopo la storica promozione in Eccellenza

Il presidente Fregonese: «Dopo gli obiettivi raggiunti, sportivi e non, e i risultati ottenuti non possiamo che confermare le tre massime cariche dirigenziali».

Non è passata neanche una settimana dal trionfo in finale playoff contro il Moretta, partita che ci ha consentito l’accesso al campionato di Eccellenza 2025/2026, ed è tempo di lavorare sulla prossima stagione. Gli splendidi risultati ottenuti dalla prima squadra, dal Settore Giovanile agonistico e dall’Attività di Base sono la rappresentazione della serietà, della competenza e della passione che animano la nostra società. Il direttore generale, Vilmo Rosso, il direttore sportivo Amedeo Acquadro ed il responsabile tecnico dell’Attività di Base Luca Berteletti sono i punti fermi con cui prosegue la nostra società.

A confermare la decisione è il presidente Gianni Fregonese: «Sono molto contento di poter dire che queste tre figure sono le basi solide per far proseguire il nostro progetto sportivo. A fronte dei risultati raggiunti non servirebbe neanche sottolinearlo, ma Rosso, Acquadro e Berteletti rappresentano un valore aggiunto per un movimento come il nostro e per il calcio più in generale».

Dopo una stagione che ha visto un cambio in panchina, l’innesto di nuovi giocatori di prospettiva e la scelta di un nuovo tecnico, quale Valerio Virga, il direttore generale con deleghe di direttore sportivo per la prima squadra Vilmo Rosso ha dichiarato: «Aver vinto i playoff ed essere saliti di categoria è stata la migliore ricompensa per il duro lavoro svolto durante la stagione 2024/2025. In questi giorni stiamo lavorando con grande intensità per migliorare ulteriormente la rosa della prima squadra e il progetto societario intero. Le intenzioni da parte di ogni membro del direttivo sono chiare: proseguire sulla stessa strada per crescere insieme e raggiungere nuovi obiettivi. Con volontà e dedizione sono sicuro che taglieremo nuovi traguardi». Discorso analogo per il Settore Giovanile, in cui le quattro formazioni dell’Agonistica si sono ben destreggiate nel campionato regionale, inedito per ognuna. I ragazzi sono cresciuti umanamente e sportivamente, raggiungendo livelli invidiabili di serietà e impegno nel lavoro settimanale, trasformato nei weekend di gara con il mantenimento del livello regionale. «Colgo l’occasione ancora una volta per ringraziare la società, il direttore generale Vilmo Rosso e tutti gli addetti ai lavori per l’ottimo lavoro svolto – esordisce il ds Amedeo Acquadro. Siamo stati in grado di stabilire subito un alto livello di competitività e competenza; non è frutto del caso, ma di programmazione e sacrifici. L’obiettivo principe è alzare ulteriormente l’asticella sotto ogni aspetto, da chi lavora dietro le quinte a quello sportivo». Conclusione tutt’altro che secondaria, spetta al responsabile tecnico-sportivo dell’Attività di Base, Luca Berteletti.

Programmare è ancor più decisivo in questa fase, serve avere ben chiari i punti di partenza e di arrivo per avvicinare nuovi prospetti e rendere loro gradevole l’ambiente di gioco. Afferma Berteletti: «Mi ritengo soddisfatto della stagione appena terminata, siamo riusciti ad alzare il livello delle nostre squadre dell’Attività di Base attraverso molti doppi impegni nei fine settimana. Con grande soddisfazione abbiamo chiuso l’accordo con il Torino per diventare Academy granata, aspetto che ha portato una ventata di aria fresca. Con l’inizio della nuova stagione registreremo le partite dei ragazzi e lavoreremo con i dati per migliorare ancora».