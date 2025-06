Truffe online ai danni dei viaggiatori, l’allarme di Atap: "Attenzione alle false offerte"

In questi giorni, l’azienda di trasporto pubblico Atap S.p.A. lancia un importante avviso ai cittadini: stanno circolando online, in particolare su alcuni canali social, false informazioni relative a presunti abbonamenti scontati. Una pagina Facebook denominata “Trasporto pubblico di Biella”, che non ha alcun legame con Atap, starebbe promuovendo un inesistente abbonamento semestrale al costo di 1,95 euro.

Atap chiarisce con fermezza che si tratta di una notizia completamente falsa e, con ogni probabilità, di una truffa finalizzata a carpire dati personali e informazioni sensibili degli utenti. L’azienda invita quindi la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a non cliccare su link sospetti e a non inserire alcun dato di pagamento su siti o pagine non ufficiali.

In un periodo in cui le truffe digitali sono in costante aumento, è fondamentale proteggersi con consapevolezza: diffidare da offerte troppo allettanti è il primo passo. Un abbonamento al trasporto pubblico per sei mesi a meno di due euro, sottolinea Atap, è evidentemente una proposta irrealistica, studiata per attirare l’attenzione e ingannare i meno esperti.

Tutte le informazioni ufficiali relative a titoli di viaggio, tariffe e promozioni sono disponibili esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda, tra cui il sito www.atapspa.it, il numero verde 800-912716 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00), e l’indirizzo email segreteria@atapspa.it. Anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione al numero 015-8488446 per eventuali segnalazioni o chiarimenti.

L’invito di Atap è chiaro: prima di fornire qualunque tipo di dato o effettuare un pagamento, assicuratevi di essere su una piattaforma ufficiale e riconosciuta.