14 Giugno: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2025

Il 14 giugno di ogni anno il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un momento di grande rilevanza globale dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione e a ringraziare i milioni di donatori volontari che con generosità offrono ogni giorno un gesto semplice ma capace di salvare vite.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue non si limita a celebrare la generosità dei donatori, ma vuole anche sottolineare l’importanza di un impegno costante e regolare. Le necessità di sangue e plasma non conoscono pause né stagioni, pertanto è fondamentale che le donazioni siano continue e sicure per garantire una disponibilità sufficiente e costante.

Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2025: “Dona il sangue, dona la speranza: insieme salviamo vite”, mette in luce il valore universale della speranza, perché ogni singola goccia di sangue donata rappresenta una nuova possibilità per chi sta lottando contro la malattia. La campagna mira così ad aumentare la consapevolezza sull’importanza di rispondere con continuità al fabbisogno di sangue e plasma, a stimolare sia i nuovi donatori che quelli già attivi, oltre a promuovere i valori di solidarietà e altruismo insiti nel gesto della donazione. In più, la campagna punta a garantire che trasfusioni sicure siano accessibili a tutti, sostenendo programmi nazionali efficienti e coinvolgendo attivamente le istituzioni.

Accanto alle iniziative istituzionali, un ruolo centrale nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è svolto dalle associazioni di volontariato, come AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), che quotidianamente promuovono la cultura della donazione attraverso campagne di sensibilizzazione, eventi e attività di informazione rivolte all’intera comunità. Anche in occasione di questo importante appuntamento, le sedi AVIS di tutta Italia stanno organizzando numerose iniziative per il weekend dedicato alla donazione. Tra queste spiccano murales artistici, eventi musicali, incontri di sensibilizzazione, aree gioco per i bambini e il coinvolgimento delle attività commerciali locali, che partecipano attivamente con slogan e gadget dedicati a valorizzare il gesto della donazione.





In questo giorno speciale, il ringraziamento va a tutti i donatori che, con il loro gesto disinteressato, incarnano il vero significato della solidarietà. Un impegno silenzioso che continua a fare la differenza, per tutti.