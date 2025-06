Climb Runners protagonisti: ottimo piazzamento al Trail Oasi Zegna

Settimana intensa e ricca di soddisfazioni per il team Climb Runners, protagonista su più fronti e su diverse distanze in numerose competizioni: al Trail Oasi Zegna, valida come Campionato Italiano Trail Corto, i Climb Runners hanno ottenuto risultati di altissimo livello, in una gara che ha visto la presenza dei migliori specialisti italiani.

Nella gara di 35 km Francesco Nicola ha chiuso al 16° posto assoluto, seguito da Robbie Britton al 21° e da Gabriele Gazzetto al 28°. A completare la squadra ci sono stati anche Luca Arnodo, Emanuele Comerro e Il Barba, tutti autori di ottime prove. Grazie alle loro prestazioni, i Climb Runners si sono così aggiudicati un eccezionale 2° posto di squadra nel Campionato.

Sempre al Trail Oasi Zegna, nella distanza più lunga di 70 km, Silvia Robiolio ha portato a casa un’ottima prestazione, chiudendo all’8° posto nella classifica femminile.

Nella distanza corta di 15 km, hanno gareggiato Edoardo Mantello, Mattia Mura, Luca Di Palma e Natalie White, quest’ultima arrivata 25ª tra le donne.

Anche nella "4 Colli nel Monferrato" i Climb Runners si sono fatti valere, con Marzio Guglielminotti che ha concluso la gara al 29° posto in 1h07'02".

Infine, alla StraValdengo, corsa serale di 8 km con 170 metri di dislivello positivo, Stefano Boario ha chiuso al 2° posto assoluto, seguito da Valerio Antoniotti all’8° e da Tiziano Valcauda al 12°.

Si chiude così una settimana intensa di gare, fatica e grandi soddisfazioni per il team Climb Runners, che continua a collezionare risultati importanti. Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: la Monterosa Skymarathon, dove numerosi atleti del gruppo saranno al via.