AMA Monterosa Skymarathon, conto alla rovescia per la sfida sulle vette del Rosa: tanti i biellesi al via

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi del panorama skyrunning internazionale: la Monte Rosa SkyMarathon in programma domani, sabato 14 giugno, ad Alagna Valsesia.

Un evento unico, che si svolge proprio nel luogo di nascita dello skyrunning, capace di richiamare atleti da tutto il mondo pronti a misurarsi con severi dislivelli e suggestivi paesaggi di alta quota.

Il tracciato porterà i concorrenti da Alagna Valsesia (1192 m) fino ai 4554 metri della Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa, lungo sentieri di montagna con impegnative salite e discese, tratti innevati, ghiacciai con crepacci e condizioni meteorologiche e ambientali spesso difficili. Oltre al comprensorio sciistico di Alagna, Regione Piemonte, si attraversano anche il territorio di Gressoney-La-Trinité in Valle d’Aosta e quello svizzero al Colle del Lys.

Alla SkyMarathon si affianca anche la Summit, che ripercorre il tracciato originale di sola salita compiuto per la prima volta nel 1993: da Alagna Valsesia (1192 m) si sale fino alla stazione di Indren (3260 m), passando per la Bocchetta delle Pisse e raggiungendo infine la Capanna Margherita (4554 m). Il ritorno avviene sullo stesso tracciato fino alla funivia di Indren. Il percorso si sviluppa su sentieri, piste da sci e ghiacciaio, per un totale di 17,5 km e 3490 metri di dislivello positivo in un’unica lunga ascesa.





Entrambe le competizioni si svolgono rigorosamente in coppia, richiedendo non solo una solida preparazione fisica, ma anche grande affiatamento, tecnica e capacità di gestione dell'alta quota.

Anche quest'anno il Biellese sarà ampiamente rappresentato, con numerosi atleti pronti a cimentarsi nell’impresa. Nella SkyMarathon saranno protagonisti Gabriele Gazzetto in coppia con Margherita De Giuly, Agnese Valz Gen che correrà insieme alla valsesiana Elisabetta Bendotti, Simone Terragnolo con Andrea Fiori, la coppia formata da Bocchino C. e Bocchino M., quella composta da Erba S. e Ledda R., il duo Pellegrino M. e Lovati D., oltre a Staffolani e Gariazzo.

Sulla Summit, invece, ci saranno Luigi Nicoletto e Rodolfo De Colle, insieme a Natale G. con Piccolo M. e alla coppia Antoniotti - Peraldo.

Domenica 16 sarà invece il turno dell’AMA VK2 e del Monte Rosa Vertical, a completare un fine settimana interamente dedicato allo sport estremo in alta montagna.



Un grande in bocca al lupo agli atleti biellesi, attesi al via per confrontarsi con il Monte Rosa in uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario di skyrunning.