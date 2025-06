Vasca o doccia? La risposta al quesito amletico della ristrutturazione

Vasca o doccia? È questa una delle domande più ricorrenti quando si effettua la ristrutturazione di una casa ed in particolare quando si ragiona su come organizzare il bagno. Un quesito quasi amletico sul quale non sempre è facile prendere una decisione, soprattutto se in famiglia le esigenze e le abitudini sono differenti.

Negli ultimi tempi, infatti, la vasca è tornata a popolare i bagni moderni, scelta soprattutto da chi decide di concedersi dei veri momenti di relax in bagno potendo permettersi ritmi più tranquilli. Un’ottima soluzione per chi dispone di due bagni e ha la possibilità di inserire in casa sia la doccia che la vasca. Ma se il bagno è solo uno, quale scegliere?

Sicuramente la doccia è la soluzione più pratica e funzionale tra le due, che risponde oggi alle esigenze di velocità (ci fiondiamo dentro, senza aspettare ed in pochi minuti siamo lavati e profumati) oltre che di semplicità di utilizzo su diversi fronti.

Pulizia e manutenzione sono più veloci ed immediati ma anche l’uso stesso della doccia è più comodo se ci sono persone anziane o con disabilità in casa. E lo stesso vale per le donne in dolce attesa, anche per effettuare lo shampoo hanno maggiore agevolezza, anche grazie all’uso del doccino.

Aspetti questi che vanno valutati prima di prendere una decisione definitiva. C’è da considerare anche i costi, la facilità di installazione e gli spazi. Certamente la vasca richiede metrature maggiori rispetto al box doccia che riesce ad adattarsi, invece, ad ogni ambiente, dando praticità e comodità, oltre che estetica anche in ambienti piccoli.

Oggi l’offerta, su questo fronte, è decisamente più ampia. Basta consultare il catalogo di HomiYou, lo specialista nell'arredo bagno online, per comprendere come tutte le necessità possono essere accontentate.

Sia per chi ha un budget ristretto e non vuole rinunciare alla qualità, che per chi ricerca soluzioni particolari, come ad esempio box doccia per nicchie o con forme atipiche come quelle semicircolari o angolare o ancora per chi ha pareti irregolari e muri fuori squadro. Tutte le cabine doccia hanno profili di compensazione per risolvere questa tipologia di problemi.

Nessuna richiesta è impossibile per gli esperti del settore che da anni lavorano a contatto con il pubblico. Anche per la gestione degli ingombri c’è una soluzione ad ogni problematica con box doccia con porta scorrevole, a saloon o anche a soffietto.