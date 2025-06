Tre nuovi posti a tempo indeterminato al Consorzio IRIS: pubblicato il bando per Specialisti Amministrativo-Contabili - Foto di repertorio.

È stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Specialista Amministrativo Contabile, nell’ambito dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, come previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Il bando è stato pubblicato sul portale InPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito istituzionale del Consorzio IRIS, nella sezione dedicata ai Bandi di Concorso, accessibile tramite amministrazionetrasparente.consorzioiris.net.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPA, seguendo le indicazioni riportate sul sito. Il termine ultimo per l’invio è fissato inderogabilmente alle ore 23:59 di domenica 30 giugno.

«Il Consorzio – ha sottolineato il Presidente – ha oggi l’opportunità concreta di potenziare le competenze in ambito amministrativo e contabile. L’inserimento di queste tre nuove figure permetterà alla componente sociale di ottimizzare la propria attività, potendo delegare ai nuovi assunti alcune incombenze operative».

Il concorso rappresenta quindi un’occasione significativa per rafforzare l’efficienza dell’ente, offrendo al tempo stesso un’importante opportunità di impiego stabile nel settore pubblico per professionisti qualificati.

Tutti i dettagli sulle prove d’esame, sui requisiti richiesti e sulle modalità di svolgimento della selezione sono consultabili all’interno del bando ufficiale.