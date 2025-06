Biella Corse: un weekend tra rally, slalom, salite, kart e pista

Al Rally della Lanterna, in programma venerdì 13 e sabato 14 giugno a Genova, parteciperanno i navigatori Tiziano Pieri e Thomas Trombetta. Pieri affiancherà Massimo Marasso sulla Skoda Fabia R5, numero 6, mentre Trombetta sarà al fianco di Mirko Enrico Cavagnaro sulla Renault Clio RS Line, numero 34. La gara, valida per il Trofeo Italiano Rally e la Coppa Rally di Zona 2, prevede sette prove speciali su due giornate, per un totale di 344,17 km (84,57 km cronometrati).

Sabato 14 e domenica 15 giugno si svolgerà invece il 1° Slalom dell’Ossola a Trontano (VB), lungo la provinciale 70. Biella Corse sarà rappresentata da Alberto Stopani (Renault Clio RS, gruppo N2000) e Fausto Ingignoli (Peugeot 208 VTI, gruppo A1600), impegnati su un percorso di circa 3 km da ripetere tre volte.

Nel weekend appena trascorso, alla Trento-Bondone – gara in salita fra le più prestigiose in Europa – ha partecipato Giancarlo Graziosi. In attesa della sua Osella, ha corso con una Skoda Fabia Evo, chiudendo quinto di categoria e 83° assoluto. "Va bene così", ha commentato, soddisfatto del risultato nonostante le difficoltà.

Sempre domenica, sul fronte kart, il giovane Filippo “Pippo” Comparoli è salito nuovamente sul terzo gradino del podio a Borgo Ticino, in una prova del BK Race Club, alla guida del suo Parolin 60cc.

Infine, sessione in pista alla Barauda di Moncalieri per Pietro Galfetti e la sua Lancia Delta gruppo A, affiancato dagli amici Munia (BMW M3) e Rusco (Opel Ascona). “Una bella giornata”, ha detto Galfetti, ringraziando gli organizzatori per l'accoglienza.