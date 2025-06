Tutto pronto per la Monte Rosa SkyMarathon 2025: intervista a Manuel Gambarini VIDEO e FOTO

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Monte Rosa SkyMarathon, la gara di skyrunning più alta d'Europa. Per scoprire tutte le novità dell’edizione 2025, che si terrà sabato 14 e domenica 15 giugno, abbiamo intervistato Manuel Gambarini, presidente del Comitato Organizzatore AMA.

Partiamo dalle origini: com'è nata la Monte Rosa SkyMarathon?

« È grazie all’intuizione dell’alpinista italiano Marino Giacometti che nel 1992 nacque lo skyrunning. Durante un’ascesa al Monte Rosa, Giacometti ebbe l’idea di trasformare quell’impresa in una competizione sportiva. Da lì è nato questa disciplina che ad oggi conta appassionati in tutto il mondo.»

Come si è evoluto l’evento nel tempo?

«Le prime edizioni si sono svolte nei primi anni ’90, poi, sette anni fa, abbiamo rilanciato la gara con una formula ancora più attenta alla sicurezza: oggi si corre in coppia, per permettere agli atleti di affrontare in sicurezza il tratto sul ghiacciaio che va da Punta Indren alla Capanna Margherita e ritorno.»

Quante e quali gare sono previste quest’anno?

«Quest'anno il programma prevede ben quattro eventi. Sabato si parte con la Monte Rosa SkyMarathon: partenza alle 5:30 da Alagna, salita fino alla Margherita e ritorno. La grande novità di quest’edizione è la formula "sola salita" Alagna-Margherita.

Domenica, invece, spazio al VK2, con 2000 metri di dislivello positivo fino a Punta Indren, e al Vertical, che parte da Alagna e arriva alla Bocchetta delle Pisse con 1200 metri di dislivello.»

Parliamo di numeri: quanti sono gli iscritti di quest’edizione?

«Siamo al completo già da gennaio per le gare principali, con oltre 500 concorrenti iscritti. È ancora possibile registrarsi per le gare della domenica, ma i posti disponibili sono ormai limitati.»

Ci saranno nomi importanti in gara?

«Assolutamente sì. In campo maschile avremo William Boffelli, in coppia con De Lorenzo. Boffelli arriva da una stagione straordinaria, coronata da un record impressionante nella traversata Courmayeur-Monte Bianco e ritorno con gli sci.

Anche in campo femminile il livello sarà altissimo: avremo le gemelle El Kott, che si confronteranno con diverse atlete italiane pronte a dare battaglia.»

Quali sono gli orari di partenza?

«Consiglio di arrivare molto presto ad Alagna, intorno alle 4:30 del mattino. In via eccezionale, gli impianti Monterosa 2000 apriranno le biglietterie alle 5:00 e le funivie partiranno subito dopo per permettere ai partecipanti di salire in quota con anticipo.

Sabato la SkyMarathon prenderà il via alle 5:30. Domenica mattina partirà alle 7:00 il gruppo speciale guidato dall'atleta amputato Loris Miloni, seguito dal VK2 alle 7:30 e dal Vertical, con partenza alle 9:00 da Piazza Grober ad Alagna.»

L’appuntamento per tutti gli appassionati di skyrunning e di montagna è quindi fissato per sabato e domenica ad Alagna Valsesia, per vivere insieme l’emozione di uno degli eventi più alti e spettacolari d’Europa.