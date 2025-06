Nuoto Paralimpico, Aruni Biolcati conquista tutti gli scalini del podio

Nel weekend 7/8 giugno, nella meravigliosa piscina Olimpionica di Lignano Sabbiadoro, l'atleta biellese Michela Aruni Biolcati si porta a casa diverse medaglie. Il 7 giugno Aruni ha partecipato alle gare di Campionato Oro e Valori Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) nelle gare 100 rana, 50 rana e 50 dorso.

Migliora le sue prestazioni in modo particolare nei 100 rana togliendo 40 secondi e dopo più di due anni ritenta i 50 dorso che riesce a portar a 20 secondi in meno rispetto al precedente tempo personale. Tutte tre le prestazioni la portano al primo gradino del podio. Qualche ora di sonno e domenica ritorna in vasca per un tour de force: 6 gare una dietro l'altra come 50 mono, 50 pinne , 100 mono, 100 pinne, 400 mono, 200 mono.

"Ho analizzato la situazione e cercato di capir su quale distanza volevo puntare, quando però sei in acqua, tutto è possibile e non ti fermi. In queste gare ho battuto tutti i tempi personali per un totale di 3 minuti. Questo miglioramento è grazie alla preparazione con Massimo Elena Alessandro e Andrea che con tanta pazienza quotidianamente adattano attrezzature e allenamenti a me".

L'atleta tornerà da questo week di 9 gare con ori argenti e bronzi. Prossima tappa i Campionati di Velocità.