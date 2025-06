Biella 4 Racing, Roberto Rossetta e Francesca Delucchi al via del 41° Rally della Lanterna

Sarà il 41° Rally della Lanterna il nuovo palcoscenico di gara che vedrà impegnati i portacolori Biella 4 Racing Roberto Rossetta e Francesca Delucchi, al via della gara genovese valida come seconda prova del girone B del Trofeo Italiano Rally, nonché quarto appuntamento della Coppa Rally Zona 2. Gli alfieri B4R saranno impegnati in gara con l’MG ZR 105 di classe N1, ed andranno ad affrontare 84,57 chilometri di gara, a cui si devono sommare 258,23 di trasferimenti, per un percorso complessivo di 342,80 chilometri.

La manifestazione, che si aprirà già giovedì 12 giugno con verifiche e shakedown, proporrà nella giornata di venerdì 13 i primi brevi tratti cronometrati di Sant’Eusebio ed il doppio passaggio sulla Laccio, mentre entrerà nel vivo sabato 14 con il doppio loop sulle lunghe prove di Portello e Brugneto, per un totale di sette tratti cronometrati in programma. Un bell’impegno per uomini e mezzi, che saranno messi a dura prova, ancor di più se il gran caldo la dovesse fare da padrone.

“Finalmente parte la nostra stagione 2025 - esordisce Roberto Rossetta - con il rinvio della gara di casa sperimentiamo le strade genovesi correndo il Lanterna, rally prestigioso e molto selettivo. L’obiettivo principale è come sempre, oltre al divertimento, quello di vedere il traguardo ed accumulare quanta più esperienza possibile. Un doveroso ringraziamento va ai nostri sponsor, sia quelli nuovi che quelli riconfermati, senza di loro non sarebbe stato possibile essere al via di questa gara”.