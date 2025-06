SumUp lancia la Cassa Fiscale Online per semplificare la contabilità dei commercianti

SumUp introduce in Italia Cassa Fiscale Online, un servizio di fiscalizzazione cloud che, primo nel suo genere, consente un’integrazione diretta e automatica tra POS e registratori di cassa telematici. Già disponibile per tutti i clienti sull'app dei dispositivi SumUp attualmente in vendita sul sito e presso i principali punti vendita di elettronica di consumo, la Cassa Fiscale Online di SumUp è la prima e unica soluzione fiscale cloud all-in-one sul mercato italiano che consente di gestire pagamenti, fiscalizzazione e funzionalità bancarie in un unico luogo (l’app SumUp), inviando automaticamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi sia dei pagamenti in contanti, sia di quelli cashless. Tutto ciò avviene senza costi aggiuntivi, semplificando la contabilità e risparmiando sull’acquisto, la manutenzione e la certificazione di una stampante fiscale, che possono incidere significativamente sui costi dell'esercizio.

L’adozione della nuova soluzione SumUp accompagna, inoltre, gli esercenti nel processo di adeguamento alla nuova normativa che, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, impone un nuovo obbligo per commercianti e professionisti accanto a quello vigente di invio dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate: a partire dal 1° gennaio 2026, infatti, tutti gli esercenti che emettono scontrini fiscali e accettano pagamenti elettronici dovranno collegare i POS con i registratori di cassa telematici.

“Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano per i merchant una sfida importante, ma anche l'opportunità per innovarsi: SumUp li supporta in questo passaggio, offrendo strumenti semplici, accessibili e pronti all’uso. Con l’introduzione del servizio di fiscalizzazione su cloud diamo agli esercenti che utilizzano solo i POS o le soluzioni Tap to Pay la possibilità di gestire l’intero processo fiscale direttamente dallo smartphone o dal lettore di carte: Cassa Fiscale Online è una risposta concreta ai nuovi obblighi normativi, ma, soprattutto, un passo avanti verso una gestione contabile più snella, trasparente e alla portata di tutti, senza costi aggiuntivi” dichiara Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Questa innovazione rientra nella visione più ampia di SumUp: democratizzare l’accesso alla tecnologia, permettendo anche ai piccoli imprenditori di affrontare con serenità le evoluzioni normative e concentrarsi sullo sviluppo della propria attività”.