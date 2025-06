Biella, Confesercenti ha un nuovo presidente: è Vittorio Giordano

Confesercenti annuncia ufficialmente che, a seguito delle dimissioni di Angelo Sacco, dopo 12 anni di dedizione e di eccellenti risultati alla guida dell’associazione, le funzioni di presidente saranno assunte, nel periodo di transizione, da Vittorio Giordano.

Vittorio Giordano, noto imprenditore di spicco nel territorio biellese, vanta una lunga esperienza nel settore della ristorazione e un impegno costante all’interno dell'associazione sin dal suo ingresso negli anni 80. La sua profonda conoscenza delle dinamiche locali, unita alla sua esperienza sul campo, lo rendono una figura ideale per continuare il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso negli ultimi anni.

"Sono onorato di assumere la Presidenza di Confesercenti del Biellese in un momento così importante per la nostra comunità imprenditoriale – dichiara - Desidero innanzitutto esprimere la mia sincera gratitudine ad Angelo Sacco, la cui dedizione ha portato all’innovazione e al consolidamento della nostra associazione. La mia promessa è quella di continuare a lavorare con passione e determinazione per rafforzare il legame tra imprese, istituzioni e territorio, valorizzando le eccellenze del nostro Biellese. La nostra associazione rappresenta oggi un punto di riferimento per il commercio, i pubblici esercizi, il turismo e i servizi e sono convinto che, con il contributo di uno staff giovane e dinamico, sapremo affrontare le sfide del futuro con spirito innovativo e responsabile”.

Il passaggio di consegne, che si inserisce in una fase di forte rinnovamento organizzativo e generazionale, rafforza l’identità e la capacità di rappresentanza di Confesercenti nel dialogo con le istituzioni locali e nel supporto al tessuto imprenditoriale biellese. Vittorio Giordano, in qualità di ex vicepresidente e storico associato, riprende il testimone per garantire continuità ed evoluzione, in attesa della prossima elezione nazionale prevista per la primavera 2026.