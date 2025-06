Dal Nord-ovest, violenze e insulti razzisti in un asilo di Asti: sospese due educatrici.

Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni e umiliazioni. È quanto hanno documentato le videocamere nascoste posizionate dai Carabinieri della Compagnia di Asti, operativi su disposizione della Procura della Repubblica, nei locali dell'asilo paritario l’Albero dei Ragazzi di via Ventura, ad Asti. Le indagini si sono concentrate sulle aree destinate ai bambini in età prescolare, mentre le altre attività della struttura non sono state oggetto di verifica.

Le immagini catturate dalle microspie installate dai militari hanno rivelato momenti di inammissibili violenze fisiche e psicologiche. Alcuni bambini venivano strattonati per non farli allontanare dal loro posto a tavola, altri erano sottoposti a castighi immotivati o costretti a rimanere seduti a terra in un angolo. Le registrazioni - parzialmente riprodotte nel video che segue, fornito dall'Arma - restituiscono un'atmosfera tutt'altro che protettiva, caratterizzata da metodi bruschi, urla e insulti.

A tutto ciò si aggiungono altrettanto gravi episodi a: un bimbo di origine albanese è stato apostrofato con epiteti oltraggiosi, mentre un altro di colore veniva ripetutamente chiamato “zulu”. Secondo gli inquirenti, le maestre sembravano voler impedire ai bambini di dare sfogo al più fondamentale degli istinti per la loro età: quello per il gioco. Sostanzialmente dall'indagine è emersa una, sostituito invece da

Inoltre sono stati anche rilevato episodi decisamente discutibili sotto il profilo igienico-sanitario. Ad una bimba sarebbe stato somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura ed una delle maestre è stata filmata mentre frugava negli zainetti per “assaggiare” le merende preparate per i bambini, a volte con le mani, a volte con le posate personali degli alunni.

Preso atto delle circostanze e della primaria necessità di tutelare le fragili vittime, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su richiesta della Procura, ha emesso nei confronti di due delle insegnanti una misura cautelare di interdizione temporanea dall'esercizio dell’attività nelle scuole di ogni ordine e grado. L'accusa è di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati.