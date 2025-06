Si amputa un dito mentre taglia la legna, infortunio sul lavoro a Pray

È stato trasportato al Cto di Torino l'uomo di 67 anni che, nella giornata di ieri, 11 giugno, è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro. È successo nel comune di Pray: stando alle prime ricostruzioni, il biellese stava tagliando della legna all'interno di una stalla quando all'improvviso, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si sarebbe amputato il pollice di una mano.

Una volta lanciato l'allarme, è stato assistito velocemente dal personale sanitario del 118 e condotto con l'ambulanza prima all'ospedale di Borgosesia poi al nosocomio di Torino. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute né tanto meno la prognosi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri assieme al personale Spresal di Vercelli per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.