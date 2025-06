Incidente stradale a Cerrione con un ferito. È successo nella prima serata di ieri, 11 giugno: a rimanere coinvolte due auto, con una persona assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno proceduto con la raccolta dei rilievi così da stabilire la dinamica esatta del sinistro.